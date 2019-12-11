11.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 772.741.203 Vestel 455.293.823 Petkim 418.625.775 Pegasus 345.156.954 ASELSAN 291.165.143 Tüpraş 244.051.766 İş Finansal Kiralama 218.273.638 Garanti Bankası 198.642.190 Emlak Konut GMYO 168.821.222 Odaş Elektrik 160.748.950 Türk Telekom 150.519.394 Koza Madencilik 145.166.944 Sasa Polyester 144.500.289 Karsan Otomotiv 141.487.727 Kardemir (D) 128.918.783 Koza Altın 123.828.696 Soda Sanayii 121.411.441 Ereğli Demir Çelik 119.828.319 Akbank 119.590.745 İpek Doğal Enerji 114.320.246

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)