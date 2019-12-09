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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.220.425.373
İş Finansal Kiralama 512.520.239
ASELSAN 497.

09.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:02
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.220.425.373
İş Finansal Kiralama 512.520.239
ASELSAN 497.065.588
Tüpraş 318.426.560
Ereğli Demir Çelik 313.699.574
Emlak Konut GMYO 312.476.767
Çemaş Döküm 275.495.891
Garanti Bankası 266.392.739
Kardemir (D) 247.839.570
Afyon Çimento 246.521.297
Odaş Elektrik 238.405.851
Petkim 190.697.380
Akbank 171.826.808
Türk Telekom 162.762.466
Halkbank 157.521.210
Sasa Polyester 136.544.021
Vestel 132.184.691
Koza Madencilik 125.559.186
Tekfen Holding 123.390.984
Soda Sanayii 118.844.890
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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