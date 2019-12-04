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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.187.853.212
Garanti Bankası 407.617.154
ASELSAN 378.226.

04.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:58
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.187.853.212
Garanti Bankası 407.617.154
ASELSAN 378.226.087
Kardemir (D) 365.144.921
Petkim 328.113.072
Ereğli Demir Çelik 279.631.316
İş Fin.Kir. 225.198.905
Akbank 222.169.764
Vakıflar Bankası 198.178.521
Soda Sanayii 190.884.652
Tüpraş 157.971.955
Zorlu Enerji 155.107.492
Gersan Elektrik 152.115.273
Turkcell 149.967.578
Şişe Cam 134.682.810
Beşiktaş Futbol Yat. 130.432.020
Galatasaray Sportif 130.060.407
Koza Madencilik 129.382.778
Odaş Elektrik 125.454.904
Halkbank 121.719.343
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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