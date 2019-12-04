04.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:58

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.187.853.212 Garanti Bankası 407.617.154 ASELSAN 378.226.087 Kardemir (D) 365.144.921 Petkim 328.113.072 Ereğli Demir Çelik 279.631.316 İş Fin.Kir. 225.198.905 Akbank 222.169.764 Vakıflar Bankası 198.178.521 Soda Sanayii 190.884.652 Tüpraş 157.971.955 Zorlu Enerji 155.107.492 Gersan Elektrik 152.115.273 Turkcell 149.967.578 Şişe Cam 134.682.810 Beşiktaş Futbol Yat. 130.432.020 Galatasaray Sportif 130.060.407 Koza Madencilik 129.382.778 Odaş Elektrik 125.454.904 Halkbank 121.719.343

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)