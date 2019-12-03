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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.663.375.165
ASELSAN 891.702.436
Garanti Bankası 561.512.

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.663.375.165
ASELSAN 891.702.436
Garanti Bankası 561.512.818
Galatasaray Sportif 501.349.730
Beşiktaş Futbol Yat. 487.479.653
İş Finansal Kiralama 407.156.557
Akbank 398.043.665
Tüpraş 382.335.218
Ereğli Demir Çelik 360.167.848
Halkbank 336.614.109
Petkim 316.760.447
Kardemir (D) 281.457.847
Şişe Cam 232.203.080
Koza Madencilik 225.849.187
Vakıflar Bankası 213.827.257
Soda Sanayii 201.024.841
Vestel 175.570.469
Pegasus 168.208.493
Emlak Konut GMYO 159.126.240
ICBC Turkey Bank 151.310.116
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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