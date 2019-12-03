03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.663.375.165 ASELSAN 891.702.436 Garanti Bankası 561.512.818 Galatasaray Sportif 501.349.730 Beşiktaş Futbol Yat. 487.479.653 İş Finansal Kiralama 407.156.557 Akbank 398.043.665 Tüpraş 382.335.218 Ereğli Demir Çelik 360.167.848 Halkbank 336.614.109 Petkim 316.760.447 Kardemir (D) 281.457.847 Şişe Cam 232.203.080 Koza Madencilik 225.849.187 Vakıflar Bankası 213.827.257 Soda Sanayii 201.024.841 Vestel 175.570.469 Pegasus 168.208.493 Emlak Konut GMYO 159.126.240 ICBC Turkey Bank 151.310.116

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)