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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.475.623.696
Beşiktaş Futbol Yat. 432.490.

02.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.475.623.696
Beşiktaş Yat. 432.490.408
Galatasaray Sportif 415.709.855
Kardemir (D) 336.013.168
ASELSAN 335.802.390
Garanti Bankası 305.171.994
Ereğli Demir Çelik 292.865.020
Petkim 253.483.004
Koza Madencilik 235.061.234
Tüpraş 212.609.261
Akbank 201.317.103
Tekfen Holding 174.831.284
Şişe Cam 172.303.093
Koç Holding 163.487.256
Fenerbahçe Futbol 163.081.495
Vakıflar Bankası 161.648.093
Koza Altın 153.096.964
Alarko Holding 151.938.185
İş Fin.Kir. 149.218.085
Vestel 142.792.896
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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