02.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:48

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.475.623.696 Beşiktaş Futbol Yat. 432.490.408 Galatasaray Sportif 415.709.855 Kardemir (D) 336.013.168 ASELSAN 335.802.390 Garanti Bankası 305.171.994 Ereğli Demir Çelik 292.865.020 Petkim 253.483.004 Koza Madencilik 235.061.234 Tüpraş 212.609.261 Akbank 201.317.103 Tekfen Holding 174.831.284 Şişe Cam 172.303.093 Koç Holding 163.487.256 Fenerbahçe Futbol 163.081.495 Vakıflar Bankası 161.648.093 Koza Altın 153.096.964 Alarko Holding 151.938.185 İş Fin.Kir. 149.218.085 Vestel 142.792.896

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)