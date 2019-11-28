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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.416.549.704
ASELSAN 432.537.449
Petkim 412.895.

28.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:12
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.416.549.704
ASELSAN 432.537.449
Petkim 412.895.366
Kardemir (D) 310.530.782
Şişe Cam 230.981.309
Netaş Telekom. 187.581.859
Garanti Bankası 185.554.385
Trakya Cam 181.539.289
Turkcell 180.125.652
Tüpraş 150.465.494
Türk Telekom 146.323.714
Afyon Çimento 143.897.029
Soda Sanayii 139.023.184
Akbank 137.051.048
Ereğli Demir Çelik 133.558.600
Pegasus 124.839.782
Koza Madencilik 112.993.312
ICBC Turkey Bank 106.497.496
Emlak Konut GMYO 101.722.723
İş Fin.Kir. 98.994.246
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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