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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.672.316.125
Garanti Bankası 344.371.767
Şişe Cam 342.053.

27.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:40
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.672.316.125
Garanti Bankası 344.371.767
Şişe Cam 342.053.922
Afyon Çimento 306.541.889
Petkim 293.320.421
ASELSAN 272.332.231
Kardemir (D) 251.228.833
Tüpraş 248.084.530
Ereğli Demir Çelik 205.492.609
Türk Telekom 189.783.328
Emlak Konut GMYO 179.982.064
Pegasus 174.036.459
Vakıflar Bankası 172.649.912
Eczacıbaşı İlaç 157.483.556
Koza Madencilik 150.648.030
Tekfen Holding 145.811.532
Alarko Holding 145.658.656
Akbank 134.529.158
Netaş Telekom. 129.955.190
Halkbank 126.204.128
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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