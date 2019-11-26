26.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:10

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.185.227.959 Şişe Cam 721.442.493 Kardemir (D) 561.555.728 Garanti Bankası 504.758.560 ASELSAN 461.830.324 Ereğli Demir Çelik 433.550.757 Tüpraş 329.889.491 Vakıflar Bankası 265.204.596 Petkim 260.723.040 Halkbank 247.099.543 Akbank 222.967.812 Koç Holding 222.320.372 Pegasus 197.674.724 Emlak Konut GMYO 180.513.831 Netaş Telekom. 170.185.308 Tekfen Holding 168.214.340 Bim Mağazalar 147.790.914 Gersan Elektrik 146.359.075 İş Bankası (C) 144.781.120 Yapı ve Kredi Bank. 143.973.043

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)