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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.185.227.959
Şişe Cam 721.442.493
Kardemir (D) 561.555.

26.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:10
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.185.227.959
Şişe Cam 721.442.493
Kardemir (D) 561.555.728
Garanti Bankası 504.758.560
ASELSAN 461.830.324
Ereğli Demir Çelik 433.550.757
Tüpraş 329.889.491
Vakıflar Bankası 265.204.596
Petkim 260.723.040
Halkbank 247.099.543
Akbank 222.967.812
Koç Holding 222.320.372
Pegasus 197.674.724
Emlak Konut GMYO 180.513.831
Netaş Telekom. 170.185.308
Tekfen Holding 168.214.340
Bim Mağazalar 147.790.914
Gersan Elektrik 146.359.075
İş Bankası (C) 144.781.120
Yapı ve Kredi Bank. 143.973.043
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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