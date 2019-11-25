25.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.220.216.269 Garanti Bankası 572.806.765 Kardemir (D) 522.057.358 Petkim 432.375.690 ASELSAN 429.895.266 Ereğli Demir Çelik 417.183.203 Tüpraş 374.821.601 Vakıflar Bankası 284.195.946 Halkbank 255.349.256 Şişe Cam 251.886.147 ICBC Turkey Bank 211.976.105 Emlak Konut GMYO 206.569.968 Akbank 200.339.939 Beşiktaş Futbol Yat. 200.177.651 Koza Madencilik 163.081.047 Tekfen Holding 159.561.559 Pegasus 153.875.796 Yapı ve Kredi Bank. 146.233.176 Türk Telekom 135.202.846 İş Bankası (C) 134.950.102

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)