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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.220.216.269
Garanti Bankası 572.806.765
Kardemir (D) 522.

25.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.220.216.269
Garanti Bankası 572.806.765
Kardemir (D) 522.057.358
Petkim 432.375.690
ASELSAN 429.895.266
Ereğli Demir Çelik 417.183.203
Tüpraş 374.821.601
Vakıflar Bankası 284.195.946
Halkbank 255.349.256
Şişe Cam 251.886.147
ICBC Turkey Bank 211.976.105
Emlak Konut GMYO 206.569.968
Akbank 200.339.939
Beşiktaş Futbol Yat. 200.177.651
Koza Madencilik 163.081.047
Tekfen Holding 159.561.559
Pegasus 153.875.796
Yapı ve Kredi Bank. 146.233.176
Türk Telekom 135.202.846
İş Bankası (C) 134.950.102
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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