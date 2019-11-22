22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.398.999.775 Garanti Bankası 330.736.793 ASELSAN 311.786.543 Petkim 296.165.588 Kardemir (D) 237.055.202 Migros Ticaret 232.120.925 Ereğli Demir Çelik 228.075.254 Gersan Elektrik 198.984.133 Pegasus 193.249.732 Vakıflar Bankası 192.637.255 Şişe Cam 188.539.094 Tüpraş 185.391.965 Halkbank 172.449.189 Koza Madencilik 150.945.562 Emlak Konut GMYO 126.656.221 Akbank 124.644.167 Tekfen Holding 119.343.273 Eczacıbaşı İlaç 112.069.277 Tukaş 97.367.495 Doğtaş Kelebek Mobilya 95.092.372

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)