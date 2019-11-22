Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.398.999.775
Garanti Bankası 330.736.793
ASELSAN 311.786.
22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.398.999.775
|Garanti Bankası
|330.736.793
|ASELSAN
|311.786.543
|Petkim
|296.165.588
|Kardemir (D)
|237.055.202
|Migros Ticaret
|232.120.925
|Ereğli Demir Çelik
|228.075.254
|Gersan Elektrik
|198.984.133
|Pegasus
|193.249.732
|Vakıflar Bankası
|192.637.255
|Şişe Cam
|188.539.094
|Tüpraş
|185.391.965
|Halkbank
|172.449.189
|Koza Madencilik
|150.945.562
|Emlak Konut GMYO
|126.656.221
|Akbank
|124.644.167
|Tekfen Holding
|119.343.273
|Eczacıbaşı İlaç
|112.069.277
|Tukaş
|97.367.495
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|95.092.372
Kaynak: AA