Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.308.490.780
Gersan Elektrik 367.465.234
ASELSAN 326.111.

21.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.308.490.780
Gersan Elektrik 367.465.234
ASELSAN 326.111.060
Petkim 323.209.363
Şişe Cam 314.132.860
Eczacıbaşı İlaç 299.823.806
Kardemir (D) 249.907.151
Garanti Bankası 244.378.271
Emlak Konut GMYO 224.804.984
Vakıflar Bankası 213.276.079
Koza Madencilik 208.424.369
Tüpraş 196.628.031
Ereğli Demir Çelik 182.695.502
Pegasus 174.313.662
Akbank 142.474.284
Türk Telekom 139.491.457
Tekfen Holding 136.500.789
Halkbank 133.218.730
İpek Doğal Enerji 107.808.525
İş Fin.Kir. 101.974.117
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et