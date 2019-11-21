21.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.308.490.780 Gersan Elektrik 367.465.234 ASELSAN 326.111.060 Petkim 323.209.363 Şişe Cam 314.132.860 Eczacıbaşı İlaç 299.823.806 Kardemir (D) 249.907.151 Garanti Bankası 244.378.271 Emlak Konut GMYO 224.804.984 Vakıflar Bankası 213.276.079 Koza Madencilik 208.424.369 Tüpraş 196.628.031 Ereğli Demir Çelik 182.695.502 Pegasus 174.313.662 Akbank 142.474.284 Türk Telekom 139.491.457 Tekfen Holding 136.500.789 Halkbank 133.218.730 İpek Doğal Enerji 107.808.525 İş Fin.Kir. 101.974.117

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)