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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.867.457.650
Petkim 722.896.367
ASELSAN 528.749.

20.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.867.457.650
Petkim 722.896.367
ASELSAN 528.749.063
Garanti Bankası 411.179.511
Kardemir (D) 347.934.754
Tekfen Holding 343.210.607
Akbank 317.671.105
Vakıflar Bankası 315.998.733
Pegasus 308.600.146
Tüpraş 282.060.028
Emlak Konut GMYO 278.139.530
Halkbank 249.538.161
Ereğli Demir Çelik 225.905.238
Koza Madencilik 197.795.623
Şişe Cam 179.292.851
İş Bankası (C) 143.413.518
Karsan Otomotiv 139.080.495
Yapı ve Kredi Bank. 136.419.426
İş Fin.Kir. 130.641.723
Türk Telekom 118.700.065
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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