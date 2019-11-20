20.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.867.457.650 Petkim 722.896.367 ASELSAN 528.749.063 Garanti Bankası 411.179.511 Kardemir (D) 347.934.754 Tekfen Holding 343.210.607 Akbank 317.671.105 Vakıflar Bankası 315.998.733 Pegasus 308.600.146 Tüpraş 282.060.028 Emlak Konut GMYO 278.139.530 Halkbank 249.538.161 Ereğli Demir Çelik 225.905.238 Koza Madencilik 197.795.623 Şişe Cam 179.292.851 İş Bankası (C) 143.413.518 Karsan Otomotiv 139.080.495 Yapı ve Kredi Bank. 136.419.426 İş Fin.Kir. 130.641.723 Türk Telekom 118.700.065

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)