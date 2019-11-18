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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.337.103.167
Garanti Bankası 636.390.071
Petkim 422.581.

18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.337.103.167
Garanti Bankası 636.390.071
Petkim 422.581.211
Tüpraş 407.155.827
ASELSAN 402.243.669
Akbank 310.066.110
Kardemir (D) 298.126.291
Şişe Cam 242.971.380
Pegasus 221.767.547
Halkbank 204.572.131
İş Fin.Kir. 178.354.503
Ereğli Demir Çelik 165.216.504
Emlak Konut GMYO 150.223.389
Vakıflar Bankası 146.671.887
Soda Sanayii 145.321.353
Tekfen Holding 140.405.250
Metro Holding 130.097.332
Yapı ve Kredi Bank. 126.451.212
Koza Madencilik 124.386.055
Sabancı Holding 115.873.734
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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