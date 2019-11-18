Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.337.103.167
Garanti Bankası 636.390.071
Petkim 422.581.
18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.337.103.167
|Garanti Bankası
|636.390.071
|Petkim
|422.581.211
|Tüpraş
|407.155.827
|ASELSAN
|402.243.669
|Akbank
|310.066.110
|Kardemir (D)
|298.126.291
|Şişe Cam
|242.971.380
|Pegasus
|221.767.547
|Halkbank
|204.572.131
|İş Fin.Kir.
|178.354.503
|Ereğli Demir Çelik
|165.216.504
|Emlak Konut GMYO
|150.223.389
|Vakıflar Bankası
|146.671.887
|Soda Sanayii
|145.321.353
|Tekfen Holding
|140.405.250
|Metro Holding
|130.097.332
|Yapı ve Kredi Bank.
|126.451.212
|Koza Madencilik
|124.386.055
|Sabancı Holding
|115.873.734
Kaynak: AA