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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 3.318.364.913
Garanti Bankası 503.897.766
Aselsan 481.

14.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 3.318.364.913
Garanti Bankası 503.897.766
Aselsan 481.956.990
Pegasus 395.252.688
T. Halk Bankası 343.821.993
Kardemir (D) 334.482.892
Akbank 288.718.550
Petkim 286.239.569
İş Fin.Kir. 249.257.339
Tüpraş 224.239.366
Türk Telekom 219.224.407
Koza Madencilik 206.565.551
Alarko Holding 173.967.013
Tekfen Holding 168.833.137
Şişe Cam 158.811.112
Vakıflar Bankası 155.281.146
Koç Holding 153.808.824
Ereğli Demir Çelik 147.378.608
Metro Holding 143.043.376
Sabancı Holding 137.485.188

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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