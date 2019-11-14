Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 3.318.364.913
Garanti Bankası 503.897.766
Aselsan 481.
14.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.318.364.913
|Garanti Bankası
|503.897.766
|Aselsan
|481.956.990
|Pegasus
|395.252.688
|T. Halk Bankası
|343.821.993
|Kardemir (D)
|334.482.892
|Akbank
|288.718.550
|Petkim
|286.239.569
|İş Fin.Kir.
|249.257.339
|Tüpraş
|224.239.366
|Türk Telekom
|219.224.407
|Koza Madencilik
|206.565.551
|Alarko Holding
|173.967.013
|Tekfen Holding
|168.833.137
|Şişe Cam
|158.811.112
|Vakıflar Bankası
|155.281.146
|Koç Holding
|153.808.824
|Ereğli Demir Çelik
|147.378.608
|Metro Holding
|143.043.376
|Sabancı Holding
|137.485.188
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA