14.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:52

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.318.364.913 Garanti Bankası 503.897.766 Aselsan 481.956.990 Pegasus 395.252.688 T. Halk Bankası 343.821.993 Kardemir (D) 334.482.892 Akbank 288.718.550 Petkim 286.239.569 İş Fin.Kir. 249.257.339 Tüpraş 224.239.366 Türk Telekom 219.224.407 Koza Madencilik 206.565.551 Alarko Holding 173.967.013 Tekfen Holding 168.833.137 Şişe Cam 158.811.112 Vakıflar Bankası 155.281.146 Koç Holding 153.808.824 Ereğli Demir Çelik 147.378.608 Metro Holding 143.043.376 Sabancı Holding 137.485.188

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA