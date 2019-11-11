Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.422.076.660
Petkim 446.005.846
Aselsan 401.766.

11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.422.076.660
Petkim 446.005.846
Aselsan 401.766.513
Garanti Bankası 377.650.654
T. Halk Bankası 316.418.973
Koza Madencilik 286.230.835
Akbank 229.445.869
İpek Doğal Enerji 216.339.692
Bim Mağazalar 206.543.439
Ereğli Demir Çelik 205.368.376
Kardemir (D) 202.452.552
Koza Altın 157.897.818
Pegasus 148.609.102
Tüpraş 146.951.545
Türk Telekom 142.034.414
Fenerbahçe Futbol 136.663.052
Vakıflar Bankası 128.862.497
Trakya Cam 126.181.971
Sabancı Holding 125.841.050
Şişe Cam 107.345.462

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et