11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.422.076.660 Petkim 446.005.846 Aselsan 401.766.513 Garanti Bankası 377.650.654 T. Halk Bankası 316.418.973 Koza Madencilik 286.230.835 Akbank 229.445.869 İpek Doğal Enerji 216.339.692 Bim Mağazalar 206.543.439 Ereğli Demir Çelik 205.368.376 Kardemir (D) 202.452.552 Koza Altın 157.897.818 Pegasus 148.609.102 Tüpraş 146.951.545 Türk Telekom 142.034.414 Fenerbahçe Futbol 136.663.052 Vakıflar Bankası 128.862.497 Trakya Cam 126.181.971 Sabancı Holding 125.841.050 Şişe Cam 107.345.462

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA