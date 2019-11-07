07.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.373.583.312 Petkim 665.122.737 Garanti Bankası 525.631.292 Aselsan 495.636.306 Kardemir (D) 380.019.930 Ereğli Demir Çelik 254.045.642 Akbank 246.468.547 Sabancı Holding 209.277.773 Türk Telekom 191.441.336 Koza Madencilik 190.101.761 İş Bankası (C) 171.782.373 İpek Doğal Enerji 166.781.764 Tekfen Holding 166.509.486 Tüpraş 155.531.652 Pegasus 153.815.236 Beşiktaş Futbol Yat. 152.853.578 Alarko Holding 140.253.062 T. Halk Bankası 139.830.847 Vakıflar Bankası 127.656.323 Odaş Elektrik 127.292.113

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA