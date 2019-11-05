Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 832.178.075
Kardemir (D) 359.800.937
Ereğli Demir Çelik 309.

05.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 832.178.075
Kardemir (D) 359.800.937
Ereğli Demir Çelik 309.218.854
Galatasaray Sportif 304.370.850
Fenerbahçe Futbol 261.204.499
Beşiktaş Futbol Yat. 232.778.496
Petkim 230.283.080
Garanti Bankası 227.946.486
Akbank 215.969.847
ASELSAN 214.478.057
Türk Telekom 191.373.303
Pegasus 190.554.569
Halkbank 163.031.131
Sasa Polyester 162.528.702
Tüpraş 162.310.612
İş Finansal Kiralama 146.753.008
Bera Holding 141.230.557
Turkcell 134.096.435
Tekfen Holding 120.473.232
Koza Madencilik 116.101.750
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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