04.11.2019 20:16

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 862.207.593 ASELSAN 355.253.135 Fenerbahçe Futbol 332.187.652 Garanti Bankası 331.483.217 Sasa Polyester 313.682.565 Kardemir (D) 299.949.655 İş Finansal Kiralama 295.734.363 Petkim 264.701.319 Ereğli Demir Çelik 250.789.238 Akbank 236.153.199 Türk Telekom 209.545.720 Koza Madencilik 195.236.369 Pegasus 154.607.237 İpek Doğal Enerji 139.725.681 Sabancı Holding 111.885.498 Tüpraş 111.122.888 Turkcell 107.043.069 Halkbank 97.805.352 Vakıflar Bankası 85.919.206 Tekfen Holding 81.833.147

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)