Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 587.453.144
Garanti Bankası 324.787.529
Akbank 300.004.

31.10.2019 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 587.453.144
Garanti Bankası 324.787.529
Akbank 300.004.239
İş Finansal Kiralama 298.280.014
Ereğli Demir Çelik 277.784.728
Fenerbahçe Futbol 267.271.119
Aselsan 182.745.985
Koza Madencilik 164.242.663
Kardemir (D) 148.575.696
Petkim 137.018.103
Sasa Polyester 134.382.021
İpek Doğal Enerji 119.668.791
Pegasus 114.174.944
Sabancı Holding 110.244.702
Doğuş Otomotiv 109.241.433
Vakıflar Bankası 106.220.341
Koza Altın 105.703.597
Tekfen Holding 96.747.169
Halkbank 95.537.661
Tüpraş 95.003.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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