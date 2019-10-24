Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.381.415.657
Garanti Bankası 689.229.179
Akbank 668.783.

24.10.2019 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.381.415.657
Garanti Bankası 689.229.179
Akbank 668.783.765
ASELSAN 387.181.388
İhlas Gayrimenkul 316.536.724
Kardemir (D) 309.060.150
Ereğli Demir Çelik 291.175.307
Petkim 284.157.803
İş Fin.Kir. 242.036.391
Koza Madencilik 233.083.509
Halkbank 223.509.627
Tüpraş 211.427.270
Pegasus 204.674.429
İpek Doğal Enerji 160.175.773
Vakıflar Bankası 158.802.239
Emlak Konut GMYO 153.820.885
İş Bankası (C) 141.655.038
Türk Telekom 138.767.113
Çemaş Döküm 125.428.352
Turkcell 118.409.821
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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