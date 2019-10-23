Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.494.800.970
Garanti Bankası 564.703.658
Akbank 552.278.
23.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.494.800.970
|Garanti Bankası
|564.703.658
|Akbank
|552.278.254
|ASELSAN
|526.755.036
|Kardemir (D)
|341.964.292
|Doğuş Otomotiv
|306.798.170
|Petkim
|260.624.489
|Tüpraş
|251.251.513
|Ereğli Demir Çelik
|223.732.553
|Koza Madencilik
|202.142.519
|İş Fin.Kir.
|199.457.527
|Pegasus
|186.567.806
|Halkbank
|165.988.192
|Vakıflar Bankası
|135.103.649
|İş Bankası (C)
|125.147.949
|Emlak Konut GMYO
|101.448.069
|İhlas Gayrimenkul
|93.943.456
|Sasa Polyester
|92.642.211
|ICBC Turkey Bank
|91.719.085
|İpek Doğal Enerji
|91.035.619
Kaynak: AA