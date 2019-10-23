Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.494.800.970
Garanti Bankası 564.703.658
Akbank 552.278.

23.10.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.494.800.970
Garanti Bankası 564.703.658
Akbank 552.278.254
ASELSAN 526.755.036
Kardemir (D) 341.964.292
Doğuş Otomotiv 306.798.170
Petkim 260.624.489
Tüpraş 251.251.513
Ereğli Demir Çelik 223.732.553
Koza Madencilik 202.142.519
İş Fin.Kir. 199.457.527
Pegasus 186.567.806
Halkbank 165.988.192
Vakıflar Bankası 135.103.649
İş Bankası (C) 125.147.949
Emlak Konut GMYO 101.448.069
İhlas Gayrimenkul 93.943.456
Sasa Polyester 92.642.211
ICBC Turkey Bank 91.719.085
İpek Doğal Enerji 91.035.619
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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