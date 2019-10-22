Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 935.722.270
Garanti Bankası 538.668.845
Akbank 467.820.

22.10.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 935.722.270
Garanti Bankası 538.668.845
Akbank 467.820.512
Doğuş Otomotiv 335.073.825
Koza Madencilik 276.493.125
ASELSAN 258.880.680
Tüpraş 240.227.744
Petkim 226.890.564
Pegasus 208.199.027
İş Fin.Kir. 189.762.631
Ereğli Demir Çelik 175.021.980
Kardemir (D) 168.911.661
Halkbank 129.734.858
İpek Doğal Enerji 129.436.389
Alarko Holding 114.461.283
Türk Telekom 111.577.350
İş Bankası (C) 102.756.200
Emlak Konut GMYO 101.023.529
Soda Sanayii 92.124.384
Sabancı Holding 87.359.492
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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