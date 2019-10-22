22.10.2019 18:34

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 935.722.270 Garanti Bankası 538.668.845 Akbank 467.820.512 Doğuş Otomotiv 335.073.825 Koza Madencilik 276.493.125 ASELSAN 258.880.680 Tüpraş 240.227.744 Petkim 226.890.564 Pegasus 208.199.027 İş Fin.Kir. 189.762.631 Ereğli Demir Çelik 175.021.980 Kardemir (D) 168.911.661 Halkbank 129.734.858 İpek Doğal Enerji 129.436.389 Alarko Holding 114.461.283 Türk Telekom 111.577.350 İş Bankası (C) 102.756.200 Emlak Konut GMYO 101.023.529 Soda Sanayii 92.124.384 Sabancı Holding 87.359.492

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)