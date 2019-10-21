Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.126.183.552
İş Finansal Kiralama 337.562.

21.10.2019 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.126.183.552
İş Finansal Kiralama 337.562.389
Garanti Bankası 291.684.721
Akbank 272.752.919
ASELSAN 244.501.633
Kardemir (D) 198.031.091
Pegasus 194.756.729
Tüpraş 194.668.607
Koza Madencilik 186.668.027
Ereğli Demir Çelik 172.757.121
Petkim 141.762.034
Halkbank 107.620.185
Türk Telekom 94.433.218
İpek Doğal Enerji 94.041.988
Şişe Cam 93.480.308
Emlak Konut GMYO 91.825.464
Trakya Cam 91.366.635
Sabancı Holding 88.895.051
Vakıflar Bankası 67.595.959
İş Bankası (C) 61.414.188
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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