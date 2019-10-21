21.10.2019 18:46

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.126.183.552 İş Finansal Kiralama 337.562.389 Garanti Bankası 291.684.721 Akbank 272.752.919 ASELSAN 244.501.633 Kardemir (D) 198.031.091 Pegasus 194.756.729 Tüpraş 194.668.607 Koza Madencilik 186.668.027 Ereğli Demir Çelik 172.757.121 Petkim 141.762.034 Halkbank 107.620.185 Türk Telekom 94.433.218 İpek Doğal Enerji 94.041.988 Şişe Cam 93.480.308 Emlak Konut GMYO 91.825.464 Trakya Cam 91.366.635 Sabancı Holding 88.895.051 Vakıflar Bankası 67.595.959 İş Bankası (C) 61.414.188

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)