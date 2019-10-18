18.10.2019 18:46

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.205.268.016 ASELSAN 487.518.191 Ereğli Demir Çelik 392.779.466 Tüpraş 388.986.021 Garanti Bankası 290.928.586 Koza Madencilik 208.031.341 Petkim 197.302.336 Emlak Konut GMYO 179.425.554 Pegasus 165.668.321 Kardemir (D) 164.554.431 Turkcell 144.289.411 Sabancı Holding 129.225.924 Türk Telekom 111.955.438 Akbank 109.047.861 Şişe Cam 104.048.515 Tekfen Holding 91.797.445 Koç Holding 90.780.232 Bim Mağazalar 90.611.450 Vakıflar Bankası 86.885.602 Alarko Holding 84.253.002

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)