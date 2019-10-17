17.10.2019 18:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.214.974.452 ASELSAN 347.146.262 Tüpraş 259.586.842 Pegasus 198.230.449 Ereğli Demir Çelik 197.652.501 Petkim 187.482.822 Emlak Konut GMYO 154.221.338 Turkcell 143.553.312 Koza Madencilik 141.986.099 Doğuş Otomotiv 140.476.931 Bim Mağazalar 122.286.328 Garanti Bankası 120.703.082 Şişe Cam 113.274.627 ICBC Turkey Bank 103.282.968 Fenerbahçe Futbol 88.797.683 Sabancı Holding 88.792.513 Koç Holding 88.413.685 Tekfen Holding 78.807.074 İpek Doğal Enerji 78.478.801 Alarko Holding 75.723.876

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)