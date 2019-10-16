Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.078.687.492
Koza Madencilik 307.250.471
ASELSAN 276.996.
16.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.078.687.492
|Koza Madencilik
|307.250.471
|ASELSAN
|276.996.836
|Garanti Bankası
|272.802.713
|Tüpraş
|222.087.909
|Petkim
|186.517.945
|Akbank
|185.918.966
|Bim Mağazalar
|138.582.071
|Halkbank
|131.779.844
|Ereğli Demir Çelik
|128.844.202
|Emlak Konut GMYO
|127.430.396
|İpek Doğal Enerji
|121.319.844
|Koç Holding
|109.835.505
|Kardemir (D)
|97.834.224
|Turkcell
|93.082.151
|Koza Altın
|87.387.479
|Türk Telekom
|85.254.547
|Sabancı Holding
|84.612.411
|Soda Sanayii
|78.592.320
|Şişe Cam
|75.679.763
Kaynak: AA