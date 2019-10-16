Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.078.687.492
Koza Madencilik 307.250.471
ASELSAN 276.996.

16.10.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.078.687.492
Koza Madencilik 307.250.471
ASELSAN 276.996.836
Garanti Bankası 272.802.713
Tüpraş 222.087.909
Petkim 186.517.945
Akbank 185.918.966
Bim Mağazalar 138.582.071
Halkbank 131.779.844
Ereğli Demir Çelik 128.844.202
Emlak Konut GMYO 127.430.396
İpek Doğal Enerji 121.319.844
Koç Holding 109.835.505
Kardemir (D) 97.834.224
Turkcell 93.082.151
Koza Altın 87.387.479
Türk Telekom 85.254.547
Sabancı Holding 84.612.411
Soda Sanayii 78.592.320
Şişe Cam 75.679.763
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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