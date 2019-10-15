Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.348.560.533
Türk Hava Yolları 1.165.791.995
Akbank 540.830.
15.10.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.348.560.533
|Türk Hava Yolları
|1.165.791.995
|Akbank
|540.830.658
|Tüpraş
|377.063.490
|ASELSAN
|300.681.761
|Vakıflar Bankası
|289.722.640
|Halkbank
|286.515.272
|İş Bankası (C)
|218.493.796
|Koza Madencilik
|179.308.295
|Pegasus
|174.540.088
|Ereğli Demir Çelik
|154.855.890
|Yapı ve Kredi Bank.
|138.166.060
|Kardemir (D)
|133.996.372
|İpek Doğal Enerji
|107.102.552
|Emlak Konut GMYO
|102.052.838
|Petkim
|96.923.391
|Türk Telekom
|93.531.209
|Turkcell
|91.603.318
|Bim Mağazalar
|84.308.734
|Trakya Cam
|83.876.740
Kaynak: AA