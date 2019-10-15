Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.348.560.533
Türk Hava Yolları 1.165.791.995
Akbank 540.830.

15.10.2019 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.348.560.533
Türk Hava Yolları 1.165.791.995
Akbank 540.830.658
Tüpraş 377.063.490
ASELSAN 300.681.761
Vakıflar Bankası 289.722.640
Halkbank 286.515.272
İş Bankası (C) 218.493.796
Koza Madencilik 179.308.295
Pegasus 174.540.088
Ereğli Demir Çelik 154.855.890
Yapı ve Kredi Bank. 138.166.060
Kardemir (D) 133.996.372
İpek Doğal Enerji 107.102.552
Emlak Konut GMYO 102.052.838
Petkim 96.923.391
Türk Telekom 93.531.209
Turkcell 91.603.318
Bim Mağazalar 84.308.734
Trakya Cam 83.876.740
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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