14.10.2019 18:34

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.912.148.783 Türk Hava Yolları 1.410.762.158 Akbank 741.080.980 Vakıflar Bankası 453.109.427 ASELSAN 380.180.761 Tüpraş 357.961.494 Halkbank 350.475.534 Kardemir (D) 284.517.415 İş Bankası (C) 273.270.147 Ereğli Demir Çelik 259.911.970 Yapı ve Kredi Bank. 250.526.113 İş Fin.Kir. 211.567.748 Koza Madencilik 208.079.834 Pegasus 199.673.958 Petkim 196.077.426 Turkcell 161.164.223 İpek Doğal Enerji 156.565.647 Koç Holding 134.153.680 Bim Mağazalar 132.183.087 Soda Sanayii 130.961.457

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)