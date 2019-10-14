Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.912.148.783
Türk Hava Yolları 1.410.762.158
Akbank 741.080.

14.10.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.912.148.783
Türk Hava Yolları 1.410.762.158
Akbank 741.080.980
Vakıflar Bankası 453.109.427
ASELSAN 380.180.761
Tüpraş 357.961.494
Halkbank 350.475.534
Kardemir (D) 284.517.415
İş Bankası (C) 273.270.147
Ereğli Demir Çelik 259.911.970
Yapı ve Kredi Bank. 250.526.113
İş Fin.Kir. 211.567.748
Koza Madencilik 208.079.834
Pegasus 199.673.958
Petkim 196.077.426
Turkcell 161.164.223
İpek Doğal Enerji 156.565.647
Koç Holding 134.153.680
Bim Mağazalar 132.183.087
Soda Sanayii 130.961.457
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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