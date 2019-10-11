Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.654.476.383
Garanti Bankası 1.212.970.293
Akbank 563.120.
11.10.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.654.476.383
|Garanti Bankası
|1.212.970.293
|Akbank
|563.120.875
|Halkbank
|383.153.178
|Vakıflar Bankası
|285.504.157
|Tüpraş
|263.879.965
|Ereğli Demir Çelik
|255.163.868
|Kardemir (D)
|242.542.541
|ASELSAN
|227.431.657
|Koza Madencilik
|217.747.339
|İpek Doğal Enerji
|199.748.361
|Petkim
|194.117.771
|İş Bankası (C)
|135.138.736
|Turkcell
|121.051.275
|Koza Altın
|114.297.522
|Pegasus
|93.775.001
|Türk Telekom
|88.373.940
|Fenerbahçe Futbol
|84.150.886
|Yapı ve Kredi Bank.
|83.776.791
|Sabancı Holding
|79.565.597
Kaynak: AA