09.10.2019 18:36

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.392.946.333 Türk Hava Yolları 1.362.708.206 İş Finansal Kiralama 736.266.973 Halkbank 608.234.473 Akbank 529.153.249 Tüpraş 361.328.497 Vakıflar Bankası 304.280.755 Koza Madencilik 233.514.354 İş Bankası (C) 232.908.966 Yapı ve Kredi Bank. 232.327.756 ASELSAN 230.487.015 İpek Doğal Enerji 215.242.144 Petkim 207.124.112 Pegasus 160.374.062 Ereğli Demir Çelik 127.397.965 Türk Telekom 126.825.055 Emlak Konut GMYO 124.378.711 Koç Holding 118.567.469 Tekfen Holding 109.734.676 Kardemir (D) 108.112.380

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)