Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.830.949.899
Garanti Bankası 1.526.300.159
Halkbank 844.543.

07.10.2019 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.830.949.899
Garanti Bankası 1.526.300.159
Halkbank 844.543.349
Akbank 455.467.084
Kardemir (D) 414.123.048
ASELSAN 386.407.600
Petkim 365.098.193
Vakıflar Bankası 332.671.514
İş Bankası (C) 297.742.952
ICBC Turkey Bank 260.139.852
İpek Doğal Enerji 218.768.247
Koza Madencilik 209.904.547
Ereğli Demir Çelik 200.765.194
Sabancı Holding 198.045.467
Yapı ve Kredi Bank. 175.291.346
Pegasus 172.710.632
Tüpraş 172.330.034
Türk Telekom 144.011.763
Emlak Konut GMYO 130.446.323
Turkcell 111.057.058
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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