07.10.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.830.949.899 Garanti Bankası 1.526.300.159 Halkbank 844.543.349 Akbank 455.467.084 Kardemir (D) 414.123.048 ASELSAN 386.407.600 Petkim 365.098.193 Vakıflar Bankası 332.671.514 İş Bankası (C) 297.742.952 ICBC Turkey Bank 260.139.852 İpek Doğal Enerji 218.768.247 Koza Madencilik 209.904.547 Ereğli Demir Çelik 200.765.194 Sabancı Holding 198.045.467 Yapı ve Kredi Bank. 175.291.346 Pegasus 172.710.632 Tüpraş 172.330.034 Türk Telekom 144.011.763 Emlak Konut GMYO 130.446.323 Turkcell 111.057.058

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)