Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.098.381.771
Garanti Bankası 1.080.186.691
Halkbank 510.025.

04.10.2019 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.098.381.771
Garanti Bankası 1.080.186.691
Halkbank 510.025.567
Akbank 378.716.254
ICBC Turkey Bank 375.049.751
Kardemir (D) 279.871.366
ASELSAN 250.275.917
Tüpraş 241.369.754
Vakıflar Bankası 235.824.070
İpek Doğal Enerji 212.596.014
Koza Madencilik 193.363.612
Petkim 192.181.401
Türk Telekom 159.895.875
İş Bankası (C) 159.208.873
Doğuş Otomotiv 137.966.111
Sabancı Holding 125.554.638
Turkcell 110.283.052
Pegasus 109.754.903
Koza Altın 103.872.726
Yapı ve Kredi Bank. 94.804.262
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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