Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.246.912.290
Garanti Bankası 977.854.113
Halkbank 584.
03.10.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.246.912.290
|Garanti Bankası
|977.854.113
|Halkbank
|584.297.730
|Akbank
|458.121.333
|ASELSAN
|349.696.930
|Vakıflar Bankası
|325.169.963
|Petkim
|242.374.663
|İş Bankası (C)
|217.190.058
|Koza Madencilik
|197.426.834
|Kardemir (D)
|187.365.841
|Tüpraş
|184.630.756
|Yapı ve Kredi Bank.
|167.447.947
|Tümosan Motor ve Traktör
|155.671.407
|Türk Telekom
|150.881.663
|Netaş Telekom.
|143.424.242
|Doğuş Otomotiv
|138.981.878
|Ereğli Demir Çelik
|136.195.063
|İpek Doğal Enerji
|130.219.087
|Tukaş
|128.461.586
|Pegasus
|121.933.150
Kaynak: AA