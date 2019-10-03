03.10.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.246.912.290 Garanti Bankası 977.854.113 Halkbank 584.297.730 Akbank 458.121.333 ASELSAN 349.696.930 Vakıflar Bankası 325.169.963 Petkim 242.374.663 İş Bankası (C) 217.190.058 Koza Madencilik 197.426.834 Kardemir (D) 187.365.841 Tüpraş 184.630.756 Yapı ve Kredi Bank. 167.447.947 Tümosan Motor ve Traktör 155.671.407 Türk Telekom 150.881.663 Netaş Telekom. 143.424.242 Doğuş Otomotiv 138.981.878 Ereğli Demir Çelik 136.195.063 İpek Doğal Enerji 130.219.087 Tukaş 128.461.586 Pegasus 121.933.150

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)