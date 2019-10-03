Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.246.912.290
Garanti Bankası 977.854.113
Halkbank 584.

03.10.2019 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.246.912.290
Garanti Bankası 977.854.113
Halkbank 584.297.730
Akbank 458.121.333
ASELSAN 349.696.930
Vakıflar Bankası 325.169.963
Petkim 242.374.663
İş Bankası (C) 217.190.058
Koza Madencilik 197.426.834
Kardemir (D) 187.365.841
Tüpraş 184.630.756
Yapı ve Kredi Bank. 167.447.947
Tümosan Motor ve Traktör 155.671.407
Türk Telekom 150.881.663
Netaş Telekom. 143.424.242
Doğuş Otomotiv 138.981.878
Ereğli Demir Çelik 136.195.063
İpek Doğal Enerji 130.219.087
Tukaş 128.461.586
Pegasus 121.933.150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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