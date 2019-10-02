Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.476.378.873
Garanti Bankası 1.016.434.
02.10.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.476.378.873
|Garanti Bankası
|1.016.434.410
|Halkbank
|561.815.293
|Akbank
|448.649.301
|Vakıflar Bankası
|382.133.923
|Doğuş Otomotiv
|339.349.980
|Tüpraş
|287.488.135
|Petkim
|286.801.680
|ASELSAN
|268.407.444
|Koza Madencilik
|249.350.895
|İş Bankası (C)
|193.525.211
|İpek Doğal Enerji
|176.718.512
|Kardemir (D)
|168.001.157
|Turkcell
|149.639.349
|Yapı ve Kredi Bank.
|140.261.456
|Pegasus
|139.106.622
|Türk Telekom
|125.930.736
|Ereğli Demir Çelik
|125.722.270
|Koza Altın
|120.235.021
|Emlak Konut GMYO
|103.748.528
Kaynak: AA