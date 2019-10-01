Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.711.861.615
Garanti Bankası 937.228.961
Halkbank 514.

01.10.2019 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.711.861.615
Garanti Bankası 937.228.961
Halkbank 514.243.495
ASELSAN 471.804.371
Petkim 433.504.500
Vakıflar Bankası 411.778.077
Akbank 406.712.072
Koza Madencilik 286.828.066
Kardemir (D) 266.839.846
İş Bankası (C) 217.541.410
Ereğli Demir Çelik 192.405.823
Türk Telekom 192.085.243
İpek Doğal Enerji 188.590.206
Tüpraş 182.632.879
Tukaş 165.674.334
Yapı ve Kredi Bank. 140.080.929
Pegasus 137.200.430
Turkcell 133.719.796
Tekfen Holding 132.545.126
Emlak Konut GMYO 128.729.805
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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