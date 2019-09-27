27.09.2019 18:36

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.993.106.371 Garanti Bankası 1.952.531.591 Halkbank 681.291.037 ASELSAN 596.146.626 Akbank 582.885.710 İş Bankası (C) 414.845.760 Kardemir (D) 375.992.299 Yapı ve Kredi Bank. 350.608.985 Vakıflar Bankası 344.437.688 Petkim 336.211.252 Tüpraş 293.888.401 Türk Telekom 278.712.601 Koza Madencilik 241.624.923 Ereğli Demir Çelik 225.913.210 Pegasus 190.004.223 Emlak Konut GMYO 188.340.355 İpek Doğal Enerji 179.613.705 Turkcell 109.439.278 İş Fin.Kir. 93.133.251 Sabancı Holding 92.011.307

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)