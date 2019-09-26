Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 918.912.174
Türk Hava Yolları 707.732.877
Akbank 415.946.

26.09.2019 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 918.912.174
Türk Hava Yolları 707.732.877
Akbank 415.946.602
Tüpraş 385.294.393
halkbank 363.310.601
Koza Madencilik 328.621.288
Petkim 227.565.078
ASELSAN 216.345.683
Türk Telekom 206.548.845
İpek Doğal Enerji 194.516.389
Pegasus 181.637.852
Vakıflar Bankası 177.390.112
İş Bankası (C) 176.723.674
Kardemir (D) 151.409.970
Yapı ve Kredi Bank. 149.694.911
Ereğli Demir Çelik 127.974.230
İş Fin.Kir. 117.915.628
Koza Altın 104.754.959
Emlak Konut GMYO 91.350.254
Çemaş Döküm 88.178.100
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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