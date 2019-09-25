Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 985.953.034
Garanti Bankası 845.864.
25.09.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|985.953.034
|Garanti Bankası
|845.864.652
|Adese Alışveriş Ticaret
|366.688.912
|Türk Telekom
|323.077.856
|Halkbank
|282.847.858
|Koza Madencilik
|275.938.799
|ASELSAN
|252.038.170
|İş Bankası (C)
|227.031.486
|Akbank
|220.250.871
|Petkim
|197.955.124
|İpek Doğal Enerji
|196.602.984
|Tüpraş
|189.993.988
|Çemaş Döküm
|179.297.770
|Vakıflar Bankası
|169.858.808
|Yapı ve Kredi Bank.
|147.674.812
|Özderici GMYO
|135.488.075
|Ereğli Demir Çelik
|133.273.839
|Pegasus
|119.317.565
|Kardemir (D)
|107.606.658
|Soda Sanayii
|104.070.360
Kaynak: AA