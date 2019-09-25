25.09.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 985.953.034 Garanti Bankası 845.864.652 Adese Alışveriş Ticaret 366.688.912 Türk Telekom 323.077.856 Halkbank 282.847.858 Koza Madencilik 275.938.799 ASELSAN 252.038.170 İş Bankası (C) 227.031.486 Akbank 220.250.871 Petkim 197.955.124 İpek Doğal Enerji 196.602.984 Tüpraş 189.993.988 Çemaş Döküm 179.297.770 Vakıflar Bankası 169.858.808 Yapı ve Kredi Bank. 147.674.812 Özderici GMYO 135.488.075 Ereğli Demir Çelik 133.273.839 Pegasus 119.317.565 Kardemir (D) 107.606.658 Soda Sanayii 104.070.360

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)