Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 680.520.368
Garanti Bankası 671.877.

23.09.2019 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 680.520.368
Garanti Bankası 671.877.202
Türk Telekom 295.970.885
T. Halk Bankası 265.119.773
Akbank 248.130.122
Petkim 245.680.832
Aselsan 240.531.202
Ereğli Demir Çelik 216.880.924
Pegasus 202.823.211
Koza Madencilik 201.489.380
Yapı ve Kredi Bank. 181.461.883
İpek Doğal Enerji 180.057.539
İş Bankası (C) 167.175.112
Kardemir (D) 159.990.995
Vakıflar Bankası 153.966.607
Tüpraş 145.309.926
Koza Altın 115.366.433
Soda Sanayii 103.592.559
Fenerbahçe Futbol 103.272.714
Tukaş 98.773.611

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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