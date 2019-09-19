Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.602.924.922
Garanti Bankası 1.318.884.

19.09.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.602.924.922
Garanti Bankası 1.318.884.838
Halkbank 483.517.622
Türk Telekom 430.504.621
Akbank 339.747.779
ASELSAN 297.234.228
Yapı ve Kredi Bank. 262.896.927
Petkim 261.236.561
İş Bankası (C) 226.808.646
Emlak Konut GMYO 196.039.769
Vakıflar Bankası 189.859.947
Koza Madencilik 186.437.094
Tüpraş 177.907.621
Fenerbahçe Futbol 156.669.549
Pegasus 155.701.335
Ereğli Demir Çelik 140.948.020
Kardemir (D) 123.578.132
İpek Doğal Enerji 99.951.115
Bim Mağazalar 89.090.748
Tukaş 81.884.996
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et