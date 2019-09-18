Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.735.761.056
Garanti Bankası 920.952.612
Halkbank 469.

18.09.2019 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.735.761.056
Garanti Bankası 920.952.612
Halkbank 469.497.106
Akbank 386.896.276
Pegasus 303.477.871
İş Bankası (C) 293.752.350
ASELSAN 284.360.328
Yapı ve Kredi Bank. 270.109.548
Koza Madencilik 253.115.008
Petkim 241.953.114
Fenerbahçe Futbol 218.079.149
Kardemir (D) 211.081.001
Vakıflar Bankası 196.724.872
Türk Telekom 161.254.021
Ereğli Demir Çelik 160.161.901
İpek Doğal Enerji 150.815.487
Tüpraş 149.870.821
Emlak Konut GMYO 129.295.041
Soda Sanayii 110.828.591
Netaş Telekom. 100.674.358
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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