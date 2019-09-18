18.09.2019 18:36

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.735.761.056 Garanti Bankası 920.952.612 Halkbank 469.497.106 Akbank 386.896.276 Pegasus 303.477.871 İş Bankası (C) 293.752.350 ASELSAN 284.360.328 Yapı ve Kredi Bank. 270.109.548 Koza Madencilik 253.115.008 Petkim 241.953.114 Fenerbahçe Futbol 218.079.149 Kardemir (D) 211.081.001 Vakıflar Bankası 196.724.872 Türk Telekom 161.254.021 Ereğli Demir Çelik 160.161.901 İpek Doğal Enerji 150.815.487 Tüpraş 149.870.821 Emlak Konut GMYO 129.295.041 Soda Sanayii 110.828.591 Netaş Telekom. 100.674.358

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)