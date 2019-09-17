Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.189.277.800
Garanti Bankası 1.338.361.

17.09.2019 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.189.277.800
Garanti Bankası 1.338.361.566
Halkbank 639.335.571
ASELSAN 541.740.761
Petkim 506.643.693
Pegasus 396.417.594
Koza Madencilik 381.813.331
Vakıflar Bankası 309.823.288
İpek Doğal Enerji 299.603.513
Kardemir (D) 278.411.995
Akbank 275.201.846
İş Bankası (C) 224.634.198
Tüpraş 213.161.310
Türk Telekom 152.076.363
Emlak Konut GMYO 138.938.802
Tekfen Holding 131.910.362
Ereğli Demir Çelik 131.305.947
Yapı ve Kredi Bank. 127.442.328
Bim Mağazalar 115.075.575
Koza Altın 105.051.839
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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