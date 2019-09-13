13.09.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.492.455.648 Garanti Bankası 1.030.289.902 Halkbank 348.670.358 ASELSAN 335.394.952 Petkim 320.365.451 Akbank 297.576.925 Türk Telekom 235.299.156 Koza Madencilik 233.827.076 İş Fin.Kir. 196.114.911 Vakıflar Bankası 182.031.426 İş Bankası (C) 169.629.152 Yapı ve Kredi Bank. 163.070.594 Pegasus 153.545.017 İpek Doğal Enerji 146.407.262 Kardemir (D) 123.455.825 Tüpraş 118.205.321 Netaş Telekom. 110.879.898 Turkcell 100.419.927 Ereğli Demir Çelik 90.422.029 Odaş Elektrik 73.793.406

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)