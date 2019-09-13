Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.492.455.648
Garanti Bankası 1.030.289.
13.09.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.492.455.648
|Garanti Bankası
|1.030.289.902
|Halkbank
|348.670.358
|ASELSAN
|335.394.952
|Petkim
|320.365.451
|Akbank
|297.576.925
|Türk Telekom
|235.299.156
|Koza Madencilik
|233.827.076
|İş Fin.Kir.
|196.114.911
|Vakıflar Bankası
|182.031.426
|İş Bankası (C)
|169.629.152
|Yapı ve Kredi Bank.
|163.070.594
|Pegasus
|153.545.017
|İpek Doğal Enerji
|146.407.262
|Kardemir (D)
|123.455.825
|Tüpraş
|118.205.321
|Netaş Telekom.
|110.879.898
|Turkcell
|100.419.927
|Ereğli Demir Çelik
|90.422.029
|Odaş Elektrik
|73.793.406
Kaynak: AA