Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.492.455.648
Garanti Bankası 1.030.289.

13.09.2019 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.492.455.648
Garanti Bankası 1.030.289.902
Halkbank 348.670.358
ASELSAN 335.394.952
Petkim 320.365.451
Akbank 297.576.925
Türk Telekom 235.299.156
Koza Madencilik 233.827.076
İş Fin.Kir. 196.114.911
Vakıflar Bankası 182.031.426
İş Bankası (C) 169.629.152
Yapı ve Kredi Bank. 163.070.594
Pegasus 153.545.017
İpek Doğal Enerji 146.407.262
Kardemir (D) 123.455.825
Tüpraş 118.205.321
Netaş Telekom. 110.879.898
Turkcell 100.419.927
Ereğli Demir Çelik 90.422.029
Odaş Elektrik 73.793.406
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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