Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.444.445.321
Garanti Bankası 877.710.911
ASELSAN 522.

11.09.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.444.445.321
Garanti Bankası 877.710.911
ASELSAN 522.249.050
Petkim 338.266.799
Kardemir (D) 334.779.194
Akbank 307.757.144
Halkbank 299.293.491
Tüpraş 233.371.365
Vakıflar Bankası 215.152.411
Koza Madencilik 198.783.632
Ereğli Demir Çelik 198.580.029
Pegasus 198.101.034
İş Bankası (C) 190.811.097
Soda Sanayii 160.887.067
Yapı ve Kredi Bank. 155.208.277
Turkcell 117.725.440
Emlak Konut GMYO 107.614.539
Sasa Polyester 97.051.341
ICBC Turkey Bank 87.289.813
Türk Telekom 83.829.562
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et