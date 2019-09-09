09.09.2019 18:34

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.423.923.153 Garanti Bankası 1.392.209.134 ASELSAN 522.837.865 Halkbank 428.969.152 Pegasus 379.425.457 Akbank 336.938.080 Vakıflar Bankası 272.586.794 Kardemir (D) 236.165.732 Yapı ve Kredi Bank. 233.973.338 İş Bankası (C) 219.825.154 Ereğli Demir Çelik 207.752.145 Petkim 205.153.632 Tüpraş 169.219.196 Koza Madencilik 161.644.714 İş Fin.Kir. 108.150.260 Emlak Konut GMYO 98.726.557 Galatasaray Sportif 96.593.144 Türk Telekom 87.210.822 Turkcell 84.438.204 Bim Mağazalar 70.032.030

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)