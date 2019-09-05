Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.687.858.360
Garanti Bankası 776.326.036
ASELSAN 398.
05.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.687.858.360
|Garanti Bankası
|776.326.036
|ASELSAN
|398.688.437
|Kardemir (D)
|348.637.691
|Akbank
|324.710.513
|Halkbank
|297.325.841
|Ereğli Demir Çelik
|287.593.970
|Vakıflar Bankası
|283.795.594
|Petkim
|257.284.343
|İş Fin.Kir.
|256.040.929
|İş Bankası (C)
|221.100.805
|Pegasus
|195.477.295
|Yapı ve Kredi Bank.
|181.631.293
|Emlak Konut GMYO
|141.008.780
|Çemaş Döküm
|139.090.804
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|136.612.241
|Tüpraş
|131.226.246
|Koza Madencilik
|131.132.803
|Türk Telekom
|110.894.081
|Özderici GMYO
|108.713.700
Kaynak: AA