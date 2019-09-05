Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.687.858.360
Garanti Bankası 776.326.036
ASELSAN 398.

05.09.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.687.858.360
Garanti Bankası 776.326.036
ASELSAN 398.688.437
Kardemir (D) 348.637.691
Akbank 324.710.513
Halkbank 297.325.841
Ereğli Demir Çelik 287.593.970
Vakıflar Bankası 283.795.594
Petkim 257.284.343
İş Fin.Kir. 256.040.929
İş Bankası (C) 221.100.805
Pegasus 195.477.295
Yapı ve Kredi Bank. 181.631.293
Emlak Konut GMYO 141.008.780
Çemaş Döküm 139.090.804
A.V.O.D Gıda ve Tarım 136.612.241
Tüpraş 131.226.246
Koza Madencilik 131.132.803
Türk Telekom 110.894.081
Özderici GMYO 108.713.700
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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