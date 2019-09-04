Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 945.937.223
Garanti Bankası 836.604.803
ASELSAN 534.

04.09.2019 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 945.937.223
Garanti Bankası 836.604.803
ASELSAN 534.440.962
Özderici GMYO 317.541.227
Halkbank 314.974.175
Pegasus 305.540.474
İş Fin.Kir. 273.105.309
Akbank 258.485.066
İş Bankası (C) 249.261.394
Vakıflar Bankası 215.639.361
Petkim 196.551.127
Tüpraş 183.775.596
Ereğli Demir Çelik 174.318.532
Koza Madencilik 152.114.198
Yapı ve Kredi Bank. 145.341.158
Emlak Konut GMYO 141.881.184
Çemaş Döküm 141.743.211
Kardemir (D) 122.569.135
İpek Doğal Enerji 93.001.120
ICBC Turkey Bank 92.465.106
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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