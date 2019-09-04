04.09.2019 18:52

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 945.937.223 Garanti Bankası 836.604.803 ASELSAN 534.440.962 Özderici GMYO 317.541.227 Halkbank 314.974.175 Pegasus 305.540.474 İş Fin.Kir. 273.105.309 Akbank 258.485.066 İş Bankası (C) 249.261.394 Vakıflar Bankası 215.639.361 Petkim 196.551.127 Tüpraş 183.775.596 Ereğli Demir Çelik 174.318.532 Koza Madencilik 152.114.198 Yapı ve Kredi Bank. 145.341.158 Emlak Konut GMYO 141.881.184 Çemaş Döküm 141.743.211 Kardemir (D) 122.569.135 İpek Doğal Enerji 93.001.120 ICBC Turkey Bank 92.465.106

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)