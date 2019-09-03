Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.041.248.732
Türk Hava Yolları 880.830.155
ASELSAN 596.

03.09.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.041.248.732
Türk Hava Yolları 880.830.155
ASELSAN 596.370.042
Halkbank 460.092.918
Pegasus 334.094.633
Kardemir (D) 321.668.989
Akbank 303.905.125
Petkim 265.570.489
Vakıflar Bankası 252.884.862
Ereğli Demir Çelik 243.921.126
İş Bankası (C) 226.618.287
Koza Madencilik 203.564.849
Çemaş Döküm 191.765.739
Özderici GMYO 177.636.833
Türk Telekom 168.484.094
Yapı ve Kredi Bank. 164.233.464
Tüpraş 140.100.006
İpek Doğal Enerji 140.023.796
Adese Alışveriş Ticaret 97.694.473
Vestel 92.374.692
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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