Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 849.657.488
Garanti Bankası 756.630.603
ASELSAN 453.

02.09.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 849.657.488
Garanti Bankası 756.630.603
ASELSAN 453.233.874
Halkbank 356.277.011
Petkim 307.712.701
Akbank 238.550.564
Yapı ve Kredi Bank. 220.336.664
Ereğli Demir Çelik 178.180.878
İş Bankası (C) 174.081.593
Tüpraş 164.259.383
Vakıflar Bankası 140.723.987
Türk Telekom 110.930.845
Koza Madencilik 97.496.585
Emlak Konut GMYO 94.284.898
Özderici GMYO 92.598.260
Pegasus 91.417.943
Turkcell 81.625.779
Adese Alışveriş Ticaret 80.520.016
Sasa Polyester 78.569.815
Bim Mağazalar 71.986.950
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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