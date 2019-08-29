29.08.2019 18:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 876.020.148 Garanti Bankası 701.351.247 ASELSAN 396.934.351 Pegasus 363.428.785 Tüpraş 323.608.169 Yapı ve Kredi Bank. 265.420.532 Akbank 259.970.535 Adese Alışveriş Ticaret 227.914.314 Halkbank 221.459.527 Vakıflar Bankası 197.063.384 Petkim 177.567.474 İş Bankası (C) 158.194.313 Koza Madencilik 152.782.225 Ereğli Demir Çelik 151.782.204 Turkcell 132.619.376 Kardemir (D) 99.016.898 İpek Doğal Enerji 88.725.270 Fenerbahçe Futbol 83.206.935 Vestel 78.889.865 Türk Telekom 76.557.965

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)