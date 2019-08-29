Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 876.020.148
Garanti Bankası 701.351.247
ASELSAN 396.
29.08.2019 18:42
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|876.020.148
|Garanti Bankası
|701.351.247
|ASELSAN
|396.934.351
|Pegasus
|363.428.785
|Tüpraş
|323.608.169
|Yapı ve Kredi Bank.
|265.420.532
|Akbank
|259.970.535
|Adese Alışveriş Ticaret
|227.914.314
|Halkbank
|221.459.527
|Vakıflar Bankası
|197.063.384
|Petkim
|177.567.474
|İş Bankası (C)
|158.194.313
|Koza Madencilik
|152.782.225
|Ereğli Demir Çelik
|151.782.204
|Turkcell
|132.619.376
|Kardemir (D)
|99.016.898
|İpek Doğal Enerji
|88.725.270
|Fenerbahçe Futbol
|83.206.935
|Vestel
|78.889.865
|Türk Telekom
|76.557.965
Kaynak: AA