Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 876.020.148
Garanti Bankası 701.351.247
ASELSAN 396.

29.08.2019 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 876.020.148
Garanti Bankası 701.351.247
ASELSAN 396.934.351
Pegasus 363.428.785
Tüpraş 323.608.169
Yapı ve Kredi Bank. 265.420.532
Akbank 259.970.535
Adese Alışveriş Ticaret 227.914.314
Halkbank 221.459.527
Vakıflar Bankası 197.063.384
Petkim 177.567.474
İş Bankası (C) 158.194.313
Koza Madencilik 152.782.225
Ereğli Demir Çelik 151.782.204
Turkcell 132.619.376
Kardemir (D) 99.016.898
İpek Doğal Enerji 88.725.270
Fenerbahçe Futbol 83.206.935
Vestel 78.889.865
Türk Telekom 76.557.965
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et